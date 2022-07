Samaritan, il trailer ufficiale del film con Sylvester Stallone

Sylvester Stallone è Samaritan nel nuovo film targato Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Nelle scorse ore la piattaforma di streaming ha distribuito il trailer ufficiale in italiano mostrando personaggi, ambientazione e sinossi.

samaritan, il trailer e la trama

approfondimento

Samaritan, svelata la data di uscita del film con Sylvester Stallone

In una città in cui la criminalità è in costante aumento, il giovane Sam crede che il suo vicino di casa, interpretato da Sylvester Stallone, sia in verità un supereroe dato per morto molti anni prima. Poco fa il canale YouTube di Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale della pellicola.