Samaritan, prima foto del nuovo film con Sylvester Stallone

Il magazine Gamesradar ha rilanciato l’immagine pubblicata in esclusiva da Total Film svelando dettagli grazie alle dichiarazioni rilasciate dal regista Julius Avery. L’immagine riportata vede come protagonista Sylvester Stallone , classe 1946 , in una sequenza che sembrerebbe unire azione e adrenalina.

Julius Avery: “La maggior parte dei ventenni non riuscirebbe a fare ciò che Sly fa in questo film”

Julius Avery ha parlato del ruolo dell’attore (FOTO) e della sua straordinaria carriera che lo ha reso un supereroe del cinema degli anni ’80: “Non abbiamo avuto dei veri supereroi. Abbiamo soltanto avuto eroi di film di azione. E Sly è stato quello più vicino a un supereroe. Quindi metterlo in un film di supereroi? Questo suona fresco, interessante e qualcosa che le persone apprezzeranno”.

Il regista australiano ha aggiunto: “Questo è un grande evento cinematografico, vedremo i nostri eroi in azione. Vedremo Sly fare cose che non ha fatto per parecchio tempo, e in un modo davvero originale. Lui ha settantatré anni! Sono impressionato da quello che effettivamente fa. Ve lo dico, la maggior parte dei ventenni non riuscirebbe a fare ciò che Sly fa in questo film”.

La pellicola racconta la storia di un giovane ragazzo che scopre che un supereroe scomparso vent’anni fa è in realtà un suo vicino di casa.