Samaritan, fine riprese: Sylvester Stallone pubblica due video dal set

Stallone decisamente impegnato in questo periodo. Proseguono infatti i lavori per la Director’s Cut di “Rocky IV”, ed è stata annunciata la sua presenza in “Suicide Squad”

Ecco il post che ha accompagnato i due filmati messi online: “Mi mancherà lavorare in questa produzione, con questo cast e crew, con la grande attenzione a ogni singolo dettaglio del nostro splendido regista Julius Avery e del produttore Braden Aftergood, così come i nostri coraggiosi stuntmen. Ogni membro è stato testato, dalla prima all’ultima persona, ogni giorno. Ciò vuol dire aver effettuato migliaia di test e ne siamo usciti fuori come campioni. Questo momento avrà sempre un posto speciale nel mio cuore”.

La sua produzione non è stata semplice, considerando le difficoltà incontrate a causa del coronavirus, che ha portato a uno stop delle riprese. Cast e crew sono però riusciti a tornare sul set e completare il tutto, come dichiarato da Stallone, che ha pubblicato due nuovi video per festeggiare il completamento dei lavori.

“ Samaritan ” è il nuovo progetto di Sylvester Stallone . Stando alle reazioni ottenute dal materiale pubblicato sui social negli ultimi mesi, si tratta di un film già particolarmente atteso dai fan di tutto il mondo. La sua uscita al cinema era prevista per novembre 2020, ma i piani sono ovviamente cambiati a causa del rinvio delle riprese dovuto al Covid ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). La nuova data è stata fissata per il 4 giugno 2021 .

Samaritan, trama e cast

Non si hanno molte informazioni sulla trama di “Samaritan”. La storia che Stallone porterà sul grande schermo è quella di un giovane ragazzo che si mette sulle tracce di un mitico supereroe. Di lui non si ha più alcuna notizia da ormai 20 anni, quando scomparve nel nulla dopo un’epica battaglia. Il mondo lo ritiene ormai defunto, ma forse questa non è la realtà. Forse il grande eroe ha semplicemente deciso di dire addio a quella vita.

Il nome del supereroe scomparso è Stanley Kominski, interpretato da Sylvester Stallone. Il giovane ragazzo che si metterà sulle sue tracce è invece interpretato da Javon Walton, un pugile, ginnasta e attore classe 2006.

Ecco invece il resto del cast:

Arthur: Martin Starr

Percy Smith: Moisss Arias

Isabelle: Descha Polanco

Edwin: Pilou Asbaek

I prossimi progetti di Stallone

Continuano i lavori per la realizzazione della Director’s Cut di “Rocky IV”, tra i film più amati della saga di Balboa. Un ambizioso progetto per celebrare il 35esimo anniversario dell’uscita della pellicola in sala, il 27 novembre 1985.

Alcune scene verranno escluse, come quella di Paulie e del suo bizzarro robot. Molte invece saranno integrate nel montaggio finale. A ciò si aggiunge “Suicide Squad” di James Gunn. L’attore è stato infatti ufficialmente introdotto nel cast della pellicola DC. Non è ancora stato rivelato nulla, però, in merito al ruolo che il regista ha pensato per lui.