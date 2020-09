Rocky IV, Sylvester Stallone mostra una clip della Director's Cut

Rocky IV, la trama

Nel quarto capitolo della saga Rocky Balboa deve dire per sempre addio al suo amico Apollo Creed. Posto al suo angolo, lo stallone italiano lo guarda, sofferente, mentre viene massacrato sul ring da Ivan Drago, fenomenale pugile russo senza pietà. Apollo non vuole che Rocky interrompa l’incontro, il che porta al suo decesso.

Dopo aver visto l’amico perdere la vita, Rocky cade in una profonda spirale di dolore, dalla quale uscirà soltanto grazie all’aiuto dei suoi cari. Un lungo processo che lo condurrà verso la tanto agognata vendetta.

Sylvester Stallone, i prossimi progetti

Gli anni passano ma Sylvester Stallone non perde la voglia di tornare dinanzi a una macchina da presa. In collegamento streaming con il Giffoni Film Festival, ha fatto una promessa: “Verrò il prossimo anno. Sarà interessante essere circondato da tanti ragazzi con un così grande entusiasmo”.

L’ultimo progetto che lo vede impegnato è “Samaritan”, di Julius Avery. Una pellicola che intende offrire al pubblico uno sguardo più dark sul mondo dei supereroi. Qualcosa di non totalmente nuovo per Stallone, considerando il suo “Judge Dredd”, del 1995. Ecco le sue parole in merito al progetto: “’Samaritan’ è un’idea fantastica. Interpreterò un vecchio supereroe che non intende più esserlo. Si parla poi del suo rapporto con un bambino. C’è grande cuore in questa storia. Trovo che in molti film di fantascienza manchi emozione. ‘Samaritan’ ha invece molto in comune con ‘Rocky’. È un film molto realistico, non ricco di elementi fantasy”.

L’attore guarda al futuro e spiega: “Ho deciso di farlo perché credo possa segnare l’inizio di una nuova saga. È una storia in grado di proseguire, perché parla alle persone della mia età e della vostra (rivolgendosi ai giovani del Giffoni)”.