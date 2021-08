Samaritan, svelata la data di uscita del film con Sylvester Stallone

Cresce l’attesa per la nuova pellicola dell’icona della settima arte. Nelle scorse ore Movieweb ha rilanciato la notizia riportata da Box Office Mojo secondo cui bisognerà attendere ancora un po’ per poter vedere Sylvester Stallone all’opera.

Julisu Avery, regista della pellicola, ha parlato di Sylvester Stallone (FOTO): “Vedremo Sly fare cose che non faceva da parecchio tempo, e in un modo totalmente innovativo. Lui ha settantatré anni! Sono affascinato da quanto riesca a fare. Ve lo dico, la maggior parte dei ragazzi di vent’anni non sarebbero in grado di fare ciò che Sly fa in questo film”.