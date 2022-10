Sangiovanni lancia la sua collezione di occhiali

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Squadra che vince non si cambia ma si riposiziona in campo con un nuovo schema - o nuovi modelli, in questo caso. Forte della positiva accoglienza riservata alla prima capsule, Sting Eyewear punta ancora su Sangiovanni per una nuova e irresistibile collezione di occhiali che ha già conquistato i social. Sting x Sangiovanni, collezione Fall/Winter 2022, è già in vendita online e negli store che distribuiscono il marchio.