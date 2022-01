Euphoria, pubblicata la canzone Watercolor Eyes di Lana Del Rey

Lana Del Rey ha pubblicato l’audio della canzone Watercolor Eyes presente nella nuova stagione di Euphoria, in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW (in contemporanea con la messa in onda americana)

Watercolor Eyes è il titolo del brano realizzato da Lana Del Rey per la seconda stagione di Euphoria, in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW (in contemporanea con la messa in onda americana). Nelle scorse ore l’artista statunitense, classe 1985, ha distribuito il video dell’audio ufficiale della canzone sul suo canale YouTube che conta più di undici milioni di iscritti.