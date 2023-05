Lana Del Rey diventa Marilyn Monroe nel video di Candy Necklace

A più di 10 anni di distanza dalla clip del brano National Anthem, tratta dal primo album Born To Die, la cantautrice ha vestito ancora una volta i panni dell'icona hollywoodiana nel primo video estratto dall’ultimo album Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

I riflettori si accendono su una macchina d’epoca in partenza per il set di un video in bianco e nero dove Lana Del Rey veste i panni, e l’inconfondibile chioma bionda, di Marilyn Monroe. A più di 10 anni di distanza dal primo album Born To Die del 2012 e dalla clip dell’estratto National Anthem, dove non solo emulava la serenata Happy Birthday, Mr. President cantata dall’attrice al presidente John F. Kennedy (impersonato dal rapper A$AP Rocky) il 19 maggio 1962 al Madison Square Garden durante i festeggiamenti per il suo compleanno, ma interpretava anche la first lady Jackie Kennedy, la cantautrice americana ha riavvolto ancora una volta il nastro del tempo fino alla vecchia Hollywood. Nei 10 minuti della clip di Candy Necklace, il primo estratto video dell’ultimo album Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd uscito lo scorso 24 marzo, Del Rey ha infatti assunto le sembianze di Monroe sulle note di una musica nostalgica. Le riprese, dirette da Rich Lee, mostrano la cantautrice anche nei panni di Elizabeth Short, nota anche come Black Dahlia, un’aspirante attrice dalla chioma bruna uccisa alla fine degli anni Quaranta. “Queste due donne hanno cambiato i loro nomi e i loro capelli, proprio come me. È come se entrambe fossero cadute nei propri buchi. Quindi il punto è questo: come si fa a non cadere facendo il proprio mestiere?” ha spiegato Del Rey. Nel video compare anche, nel ruolo di co-protagonista maschile, il pluripremiato pianista Jon Batiste, che collabora sia nel brano sia nella creazione Jon Batiste Interlude.