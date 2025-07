È uscito il primo trailer di SpongeBob Movie: Search for Squarepants (il titolo in lingua italiana è SpongeBob – Un’avventura da pirati), il nuovo film d’animazione di Paramount Animation e Nickleodeon Movies che racconta le avventure dell’allegra spugna marina SpongeBob. Si tratta del quarto lungometraggio dedicato al protagonista del cartone animato uscito per la prima volta su Nickleodeon nel 1999, e segue SpongeBob in un viaggio tra le profondità del mare mentre affronta l’Olandese Volante, un antagonista già noto negli episodi andati in onda in televisione. Nella versione originale sul piccolo schermo, Brian Doyle-Murray è il doppiatore del personaggio dell’Olandese Volante, che sul grande schermo avrà invece la voce di Mark Hamill, che aveva raggiunto la fama internazionale nei panni di Luke Skywalker nella saga cinematografica di Guerre stellari. Le altre voci, invece, ricalcano esattamente quelle del cast principale della serie, rispettivamente con Tom Kenny nei panni di SpongeBob, Bill Fagerbakke nei panni di Patrick Stella, Rodger Bumpass nei panni di Squiddi Tentacolo, Clancy Brown nei panni di Mr. Krab, Carolyn Lawrence nei panni di Sandy Cheeks e Mr. Lawrence nei panni di Sheldon J. Plankton. Tra le new entry ci sono invece George Lopez, Ice Spice, Arturo Castro, Sherry Cola e Regina Hall, che presteranno probabilmente le voci a nuovi personaggi. Il film d’animazione segna il debutto alla regia dell’animatore e sceneggiatore Derek Drymon, che si affida alla storia degli autori veterani di SpongeBob, Marc Ceccarelli e Kaz e Pam Brady, con la sceneggiatura firmata da Pam Brady e Matt Lieberman. Brady è inoltre produttore insieme a Lisa Stewart e Aaron Dem. Come risulta dal trailer, la pellicola uscirà prossimamente nei cinema italiani.

Il film d’animazione sarà leggermente diverso dalla serie televisiva. Infatti, mentre quest’ultima è animata nella forma 2D, SpongeBob – Un’avventura da pirati si sviluppa sulla base della teconologia 3D. Non è la prima volta che accade nelle versioni cinematografiche dedicate al personaggio, perché già le pellicole SpongeBob – Fuori dall’acqua del 2015 e SpongeBob – Amici in fuga del 2020 avevano utilizzato l’animazione 3D, così come i più recenti spin-off Saving Bikini Bottom del 2024 e Plankton: Il film del 2025. Innegabile il successo di ognungo di questi episodi: basti pensare che l’ultimo film di SpongeBob uscito nelle sale cinematografiche, SpongeBob – Fuori dall’acqua, aveva incassato 55 milioni di dollari.

SpongeBob SquarePants è il protagonista dell’omonima serie animata creata da Stephen Hillenburg nel 1999. Il personaggio è una spugna di mare gialla ottimista, entusiasta, gentile e un po’ ingenua che vive in un ananas nella città sottomarina di Bikini Bottom. Lavora come cuoco al Krusty Krab, dove prepara i gustosi hamburger Krabby Patty, ed è molto amico sia della stella marina Patrick, con la quale condivide stravaganti avventure, sia della scoiattolina Sandy Cheeks, un'amante del karate che per respirare sott’acqua usa una tuta da astronauta. SpongeBob ha anche un vicino, Squiddi Tentacolo, un polpo antropomorfo sempre di cattivo umore del quale però cerca sempre l’amicizia. Negli anni il simpatico SpongeBob è diventato un’icona della cultura pop, a maggior ragione perché amato sia dai bambini che dagli adulti.