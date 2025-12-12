Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale italiano (che potete guardare nel video che trovate qui sopra) della nuova stagione di The Night Manager, riportando al centro della scena Tom Hiddleston nei panni di Jonathan Pine. Dopo anni di silenzio, la serie riemerge lasciando intuire un futuro complicato per un uomo che, per sopravvivere, ha imparato a cambiare nome, volto e destino.

L’uscita dei nuovi episodi è fissata per l’11 gennaio, data in cui debutteranno i primi tre capitoli, mentre i successivi arriveranno con cadenza settimanale ogni domenica fino alla conclusione del 1° febbraio 2026.

Il ritorno di un passato ineludibile

Nel montaggio serrato del trailer ufficiale italiano si percepisce immediatamente il tema che domina l’intera stagione: il passato non si limita a riaffiorare, ma torna a colpire con forza. Jonathan Pine, ormai noto come Alex Goodwin, si muove da tempo nell’ombra come agente MI6 a basso profilo, responsabile di una piccola unità di sorveglianza londinese. La sua esistenza, misurata e quasi invisibile, sembra aver cancellato le ferite del tempo. Tuttavia, quando un ex mercenario legato a Richard Roper riappare in una notte qualunque, ciò che sembrava archiviato riapre un varco doloroso e impossibile da ignorare.

Una narrazione che riparte otto anni dopo

La nuova stagione di The Night Manager, ideata da David Farr e diretta interamente da Georgi Banks-Davies, si colloca otto anni dopo il finale esplosivo della prima parte della storia. Dentro questo intervallo di tempo si è consumato il tentativo di Pine di ridisegnare la propria identità e di prendere le distanze da un mondo che conosce troppo bene. La sua scelta di operare sotto il nome di Alex Goodwin scandisce un esilio volontario, destinato però a durare poco. Quell’incontro inatteso, infatti, lo ricaccia in una spirale fatta di violenza, interrogativi irrisolti e nuove minacce.

L’intreccio della seconda stagione

Il racconto si fa immediatamente più teso quando Pine si trova davanti a un nuovo e temibile avversario. Ciò che inizialmente è un semplice pedinamento si trasforma in un faccia a faccia pericoloso con Teddy Dos Santos, figura carismatica e al contempo letale del panorama criminale colombiano. Diego Calva, già noto per Babylon e Narcos: Messico, dà volto a questo personaggio dal fascino ambiguo, capace di incanalare la trama verso un territorio internazionale in cui nulla è ciò che sembra.

Messo alle strette, Pine comprende che non può sottrarsi alla missione e deve rituffarsi nel sistema di infiltrazioni e strategie cui aveva cercato di sfuggire. L’indagine lo conduce verso una rete complessa che intreccia più Paesi, seguendo un itinerario di produzione che ha portato la serie tra Regno Unito, Spagna, Colombia e Francia. In questo tragitto emergono nuove figure chiave, a partire da Roxana Bolaños, interpretata da Camila Morrone. Coinvolta suo malgrado in un traffico d’armi e nella formazione di un esercito di guerriglieri, Roxana diventa per Pine un alleato tanto necessario quanto inatteso. Tra linee doppie, sospetti e alleanze fragili, la sua presenza costringe il protagonista a interrogarsi su chi meriti davvero fiducia e su quale prezzo debba pagare per non essere sopraffatto dai fantasmi della sua storia personale.

Un ensemble di volti noti e nuovi ingressi

A fianco di Tom Hiddleston ritroviamo Olivia Colman, nuovamente nel ruolo dell’instancabile Angela Burr, l’agente dell’Intelligence britannica che non ha mai interrotto il proprio monitoraggio su Pine. Il ritorno sullo schermo di Alistair Petrie nei panni di Sandy Langbourne, Douglas Hodge come Rex Mayhew, Michael Nardone come Frisky e Noah Jupe nel ruolo di Daniel Roper conferma la continuità con il nucleo centrale della precedente stagione.

Accanto a loro, la serie accoglie nuove presenze: Indira Varma, proveniente da Il Trono di Spade, si unisce alla trama interpretando Mayra; Paul Chahidi dà volto a Basil; Hayley Squires entra nella narrazione come Sally. Un cast articolato che, senza deviare dai cardini definiti nella storia originale, amplia le possibilità drammatiche del racconto mantenendo saldo il rapporto con il materiale di partenza.

Il trailer ufficiale italiano diffuso da Prime Video lascia intravedere una stagione costruita sul peso dei ricordi, sulla necessità di nascondersi e sull’impossibilità di sottrarsi a ciò che si è stati. Con The Night Manager nuovamente in arrivo e Tom Hiddleston al centro dell’azione, l’appuntamento dall’11 gennaio promette un viaggio narrativo che riporta Pine, o meglio Goodwin, nell’unico territorio in cui sembra destinato a muoversi: quello in cui il passato, lungi dallo svanire, continua a ridisegnare il suo presente.