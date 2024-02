Damiano dei Måneskin e Dove Cameron insieme alla partita dei Lakers

Damiano David e Dove Cameron , sguardi complici e mano nella mano, lui con il braccio sulle spalle di lei, sono stati avvistati il 13 febbraio in prima fila alla partita dei Lakers alla Crypto.com Arena di Los Angeles. Mentre il campione LeBron James conduceva la squadra alla vittoria contro i Detroit Pistons, il frontman dei Måneskin e l’ex stellina Disney non hanno nascosto la complicità e l’amore ormai sbocciati da tempo.

UN AMORE TRAVOLGENTE

Dopo la fine della relazione di Damiano con l'influencer Giorgia Soleri, lui e Cameron sono ufficialmente una coppia. Il primo bacio in pubblico, scattato lo scorso ottobre in una discoteca di Los Angeles all’afterparty di un concerto della rock band italiana, è stato ripreso da una fan e diffuso sui social. Da allora, gli innamorati sono stati avvistati in tutto il mondo, dagli show dei Måneskin in Brasile e a New York, all’Australia testimone baci sulla spiaggia, fino al primo red carpet di coppia per la festa dei Grammy.