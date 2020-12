Gwyneth Paltrow, addio al cinema: “Non amo più recitare”

L'attrice di Shakespeare in Love ha annunciato a una radio americana la sua decisione: "Non ho mai amato questo lavoro"

Gwyneth Paltrow ha annunciato alla stazione radiofonica Sirius XM una decisione che maturava già da qualche tempo: “Mi sono disinnamorata della recitazione. Sono diventata famosa a 26 anni e mi sono sentita costretta a proseguire un lavoro che francamente non amavo così tanto. Non capivo che direzione stessi prendendo e chi fossi realmente”. Figlia del regista e produttore Bruce Paltrow, premio Oscar nel 1999 per Shakespeare in Love, Gwyneth Paltrow ha limitato le sue apparizioni sul grande schermo al ruolo di Pepper Potts in tre film della Marvel: la sua ultima parte da protagonista risale al 2015, accanto a Johnny Depp in Mordecai.