Gwyneth Paltrow al naturale su Instagram per il 48esimo compleanno

L’attrice premio Oscar per Shakespeare in Love si è concessa (e ha concesso a noi di ammirare) un meraviglioso total nude look incorniciato da uno sfondo bucolico, ossia il rigoglioso giardino di casa sua. L’impressione è quella di avere davanti a noi Eva, la prima donna per cui non era certo un problema il costume adamitico (anzi: chiamiamolo almeno in questo caso costume "evitico")! Ma anche un affresco botticelliano (benché le forme di Gwyneth siano maggiormente contemporanee rispetto ai canoni più curvy di Venere e compagnia bella). O un dipinto preraffaellita in cui la femminilità diventa davvero la prima donna.

Dopo le candele “L’odore della mia vagina“ e “L’odore del mio orgasmo” e le rivelazioni scioccanti - come quelle con cui ha confessato che l’amica Sheryl Berkoff le ha fatto da “Pigmalione sessuale” , insegnandole tutto quello che avrebbe voluto sapere sul sesso (*ma non aveva mai osato chiedere, tanto per citare uno dei film più cult di Woody Allen) - la Paltrow poche ore fa ha fatto parlare di sé postando una foto su Instagram "come mamma l'ha fatta".

E proprio come il quadro Ipazia (1885) del pittore preraffaellita Charles William Mitchell (in cui la filosofa greca e pagana è ritratta nuda di fronte all'altare di una chiesa cristiana nei momenti che precedono il suo assassinio), anche la Paltrow si copre pudicamente le nudità. Non con la lunga chioma come Ipazia ma schermandosi con braccia e gambe. In realtà solo ed esclusivamente perché Instagram e i Social Network in generale hanno restrizioni tali per cui qualsiasi tipologia di nudo verrebbe rimosso.

Tutte le immagini che la ritraggono sui social, compresa quella postata lo scorso 9 agosto in cui posa assieme alla madre (la celebre attrice Blythe Danner) e alla figlia Apple, hanno come protagoniste la donna in ogni sua sfumatura e sfaccettatura.

Nata a Los Angeles il 27 settembre del 1972, Gwyneth si è fatta immortalare in déshabillé mostrando una bellezza mozzafiato che si addice più a una diciottenne che non a una quarantottenne qual è.



“Nient'altro addosso se non il mio abito di compleanno oggi. Grazie mille per gli auguri e grazie all’incredibile burro per il corpo nuovo di zecca di Goop che mi ha fatto pensare ch’io ancora togliermi i vestiti”, ha commentato la celeb sul suo profilo IG. Facendo incetta di consensi, per un totale di oltre un milione di like e migliaia di commenti.

Quello che subito salta all’occhio (anche per via dei caratteri maiuscoli utilizzati) è la parolina postata dalla figlia Apple (il cui profilo privato non è verificato da Instagram ma il fatto che la Paltrow lo segua è un indizio quasi certo sulla sua veridicità, ndr) che, incredula, scrive “MOM”. Probabilmente non perché non si aspettasse tanta audacia (dato che di audacia non c’è traccia e in più la Paltrow non è nuova a celebrazioni di corpo al naturale). La primogenita forse non si rendeva conto di quanto è in splendida forma la madre!