La confessione di Gwyneth Paltrow

approfondimento

Star bellissime al naturale: chi non teme di mostrare i difetti. FOTO

"Eravamo vicini, anche se non ci siamo mai sentiti una vera coppia. Era come se non combaciassimo. C'erano sempre un po’ di disagio e agitazione": queste le parole di Gwyneth Paltrow (FOTO), intervistata da British Vogue. Neppure i figli sono riusciti ad unirli. Sebbene entrambi li amino moltissimo. “Ridiamo delle stesse cose, abbiamo lo stesso umorismo buffo, siamo stupidi insieme. Condividiamo la passione per la musica: amiamo Peter Gabriel, Chopin, Sigur Rós, sebbene io li ascolti per piacere e lui per studiarli”, ha proseguito.

In realtà, l’attrice e il marito hanno fatto tutto il possibile per restare insieme: non avrebbero mai voluto ferire Apple e Moses: “Non volevamo fare del male ai nostri figli. Non volevamo perdere la nostra famiglia. Le domande che ci facevamo erano sia psicologiche che pratiche: chi avrebbe dormito dove, come sarebbe funzionata l'ora del bagnetto, cosa avremmo detto ai bambini. Evitavo in ogni modo di rispondere a quelle domande. Ma un giorno, nonostante i nostri sforzi, ho capito di essere davanti ad un bivio. Quasi senza accorgercene, ci eravamo allontanati. E non ci saremmo mai più trovati insieme lungo il cammino”.

Il loro divorzio, peraltro, è stata tra i più tranquilli dello showbusiness. Tanto che, la loro separazione, è stata etichettata come “conscious uncoupling” (disaccoppiamento consapevole). “Non avevo mai sentito questa espressione. Francamente, il termine suonava un po’ presuntuoso, dolorosamente progressivo e difficile da digerire”.