Gwyneth Paltrow shock: l'ultima rivelazione scottante a tema sesso

Ospite del podcast dell’attore Rob Lowe, l’attrice ha rivelato di avere avuto come maestra dell'arte di amare proprio sua moglie, la truccatrice Sheryl Berkoff. Molto amica di Gwyneth Paltrow da quando quest’ultima aveva quindici anni, le avrebbe offerto un bel vademecum "spicy" tra una pausa e l’altra sul set di un film in cui recitava la madre della Paltrow

Chi avrebbe mai detto che la dolce, casta e pura bionda dalla pelle diafana di Hollywood, Gwyneth Paltrow, sarebbe diventata una tuttologa del sesso? Ebbene, l’attrice si sta rivelando una vera intenditrice, tra candele all’aroma di sua intimità, consigli su quale sex toys utilizzare e l’ultima confessione inaspettata circa la sua guru in materia di sesso.

La Paltrow si è lasciata andare a indiscrezioni dall’elevato livello hot: ospite di Literally With Rob Lowe, il podcast del collega e amico di vecchia data messo a titolo, ha rivelato che a insegnarle tutto quello che avrebbe voluto sapere sul sesso (*ma non aveva mai osato chiedere, tanto per citare uno dei film più cult di Woody Allen) è stata l’amica Sheryl Berkoff. Non un nome qualunque da nominare durante un’intervista-chiacchierata con Robert Lowe bensì il nome di… sua moglie!

Gwyneth l’ha conosciuta a soli quindici anni, ben prima che diventasse la consorte dell’attore, quando la Berkoff lavorava come truccatrice sul set di un film di Blythe Danner, madre della Paltrow nonché attrice di pellicole molto popolari come Ti presento i miei.