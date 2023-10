L'attrice ha vinto la statuetta nel 1999 per la sua interpretazione in Shakespeare in Love. Tuttavia, l'Oscar non è in una teca e neppure su una mensola. O, almeno, questo è ciò che ha detto (probabilmente per scherzo)

La vittoria nel 1999

Gwyneth Paltrow ha vinto l'Oscar nel 1999 per la sua interpretazione di Viola De Lesseps in Shakespeare in Love. Lo scorso maggio, in un episodio del podcast Call Her Daddy, ha spiegato come quella vittoria le avesse causato una malsana crisi di identità. “Una volta vinto l'Oscar, sono entrata in crisi. Perché se vinci il premio più grande, cosa dovresti fare? E dove dovresti andare?", ha raccontato. “È stata dura ricevere così tante attenzioni in una sola notte, e nelle settimane successive: è così disorientante. E, francamente, davvero malsano. Ho pensato che fosse pazzesco, pensavo di non sapere più cosa fare né dove stare. Non che lo restituirei o qualcosa del genere, è stata un’esperienza straordinaria, ma in un certo senso ha messo in discussione molte cose", queste le sue parole. Tuttavia, per quella statuetta, Gwyneth prova un profondo affetto. E, probabilmente, mai la userebbe come fermaporta.