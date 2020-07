Un gesto non del tutto insolito, per i due, che non hanno mai smesso di dedicarsi pensieri profondi né di raccontare l’enorme passione che li lega.

Sono sempre più innamorati, Laura Chiatti e Marco Bocci . Quando si sono conosciuti, lei era reduce da una lunga relazione con Francesco Arca (ex tronista di “Uomini e Donne”, ora padre a sua volta e grandissimo amico della coppia), lui da un flirt con Emma : si sono sposati subito, e non si sono più lasciati. « La nostra storia è cominciata come un’amicizia e ricordo così bene il giorno che ci siamo baciati, il 6.12.13, che me lo sono tatuato. Siamo molto compatibili, ci piace ironizzare, quando le donne mi scrivono “beata te che stai con Bocci” è perché lo immaginano con la camicia aperta, sporco di sangue o con le t-shirt strette, e non sanno che sono così perché sbaglio a lavarle!» ha raccontato tempo fa l’attrice.

“Buon anniversario amore... Noi siamo esattamente come in questa foto. Tu guardi me, io guardo avanti, ma qualcosa sopra di noi ci porta sempre e comunque a guardare nella stessa direzione … Ti amo” scrive Laura Chiatti . Mentre Marco Bocci le fa eco: “ Ci siamo sposati dopo due mesi e sono passati sei anni. È proprio vero, le mosse più azzeccate sono sempre le più folli”.

Il matrimonio di Laura Chiatti e Marco Bocci

Prima dell’arrivo di Laura Chiatti, Marco Bocci non pensava di sposarsi. «Pensavo ai bambini ma il matrimonio non mi interessava, invece Laura mi ha fatto ricredere, da subito ho sentito il desiderio di sposarla. L’amore toglie i diaframmi della razionalità e d’istinto fai le cose che non pensavi avresti mai fatto, ma che sono quelle giuste per te» ha raccontato. «Avevo avuto le mie storie e convivenze saltuarie, ma non avevo mai preso la mia roba per andare a vivere con una persona. Poi arriva la “botta” e fai in una settimana quello che non hai mai fatto per nessuna».

Simili per caratteri e per valori, Laura Chiatti e Marco Bocci si sono sposati dopo solo due mesi. Hanno avuto due figli (Enea e Pablo), ma ne sognano cinque in totale. E non hanno mai perso l’attrazione e la passione. Ad un certo punto, si parlò anche della frequenza con cui facevano l’amore: due volte al giorno. Anche se l’attrice poi ritrattò: «Quando ci sono i figli tutto un po’ cambia, diciamo che invece di due al giorno diventano due la settimana, ecco». Ciò che non cambia è il loro amore, sempre più forte.