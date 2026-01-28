Alta Moda a Parigi, Silvana Armani debutta con Armani Privé

2/15 ©Getty

Silvana Armani ha lavorato in azienda al fianco di Giorgio Armani per oltre quarantacinque anni, dal 1980. Per lei è arrivato il momento di mostrare i frutti di un lavoro intenso. Un debutto che fa tremare le ginocchia, ha confessato nelle interviste, accompagnato dalla consapevolezza che di Re Giorgio ce ne è stato uno soltanto. Lei ha deciso di procedere nel solco del suo illustre predecessore ma dell'Alta Moda ha una visione personale. A Parigi abbiamo visto il primo capitolo di una nuova storia.

