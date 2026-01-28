Offerte Sky
Alta Moda a Parigi, Silvana Armani debutta con Armani Privé Spring/Summer 2026. FOTO

Silvana Armani manda in passerella con la prima collezione firmata interamente da lei, una raccolta raffinatissima che si intitola “Jade”, ispirata alla giada, una pietra potente e benaugurante. Obiettivo? Mantenere viva la creatività dello zio, il Re Giorgio Armani, riportando l'Alta Moda coi piedi per terra. In prima fila, Anna Wintour, Michelle Pfeiffer e la candidata all'Oscar Kate Hudson

