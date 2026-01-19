3/5 ©Getty

Lo stile maschile di Giorgio Armani, che ha ispirato per decenni le collezioni Donna dello stilista, è amatissimo dalle celebrità di casa nostra e non solo che anche sul tappeto rosso non hanno esitato ad indossare completi giacca e pantaloni, con tanto di camicia e cravatta. Oggi arriva così, in abito da uomo Malika Ayane, amica storica di casa Armani. Con lei, al photocall anche due divi inernazionali amatissimi: Luca Marinelli (a sinistra, col soprabito lungo) ed Ed Westwick, più sportivo, con la giacca con la zip.

Lo stile e l'eleganza di Armani, quell'incantesimo che solo Re Giorgio riusciva a creare