Milano Fashion Week, alla sfilata di Armani anche Hudson Williams e Ricky Martin. FOTO
Per la prima collezione firmata interamente da Leo Dell'Orco, il più stretto collaboratore di Giorgio Armani e punto di riferimento dello stile del brand dai tardi anni Settanta, siedono in prima fila a Milano un gran numero di star, vecchi e nuovi ammiratori del marchio, protagonisti di un fashion show in piena regola prima dell'inizio della sfilata. Anche Malika Ayane non resiste al fascino dello stile mannish - IN AGGIORNAMENTO
A cura di Vittoria Romagnuolo