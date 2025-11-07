Noyz Narcos, esce il nuovo album Funny Games

Guess Who's Back? Noyz Narcos è tornato. Due frasi neanche troppo enigmatiche per veicolare i fan a un messaggio che deve essere molto chiaro: il mostro è di nuovo in strada. Funny Games , il nuovo album, uscirà il prossimo 28 novembre. Il titolo è un omaggio al film cult di Michael Haneke, un capolavoro cinematografico che racconta la trasformazione improvvisa di un giorno qualunque in un incubo lucido. Un riferimento perfetto che trova terreno fertile nel mondo di uno dei rapper che ha contribuito a fare la storia del genere, dove la realtà non si edulcora mai, ma si osserva da vicino, senza filtri. La didascalia dei trailer non lascia spazio a interpretazioni.

NOYZ NARCOS PROTAGONISTA DEL RED BULL 64 BARS

Noyz Narcos è considerato uno dei maggiori esponenti di sempre della scena hip hop/hardcore italiana, a cui si è avvicinato nei primi anni Novanta, prima come writer e poi come rapper. La sua storia ventennale lo ha visto dapprima distinguersi come membro dei collettivi TruceBoys e TruceKlan e poi come solista, in un processo costante di rinnovamento musicale perseguito senza mai snaturarne l’estetica e l'immaginario di riferimento anzi portando al genere un linguaggio, tematiche e sonorità nuove per l'Italia. Ha all’attivo otto dischi da solista, tra cui Non Dormire (2005), Verano Zombie (2007) e Guilty (2010), considerati dei classici del rap italiano. Nel 2022 è uscito il documentario Noyz Narcos–Dope Boys Alphabet (regia di Marco Proserpio) che ha ripercorso l'intera sua carriera attraverso un archivio personale di materiale inedito. Nel 2023 pubblica CVLT, il joint album con Salmo, certificato doppio platino. Successivamente partecipa per due volte al format Red Bull 64 Bars, l'ultima a Corviale lo scorso ottobre.