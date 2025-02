Dr. Dre compie 60 anni, dagli esordi a oggi: le tappe della carriera

6/15 ©Getty

LA CARRIERA SOLISTA - L’album di debutto da solista di Dr. Dre fu The Chronic, una rivoluzione nel rap. Grazie a singoli come Nuthin' but a 'G' Thang, Let Me Ride (che vinse un Grammy) e Fuck wit Dre Day (and Everybody's Celebratin’), tutti con Snoop Dogg come cantante ospite, il disco è diventato un fenomeno culturale, lanciando il sound G-funk destinato a dominare la musica hip-hop nei primi anni Novanta