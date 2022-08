Dr. Dre: "Nel 2021 sono quasi morto per un'aneurisma"

“Ero al Cedars-Sinai hospital e non permettevano a nessuno di visitarmi – ha raccontato – amici o familiari, a causa del Covid, ma permisero alla mia famiglia di venire”. Uno strappo alla regola che aveva un significato ben preciso: “Ho scoperto solo dopo che li chiamarono perché potessero darmi l’ultimo saluto, visto che pensavano non ne sarei uscito vivo”.

NON SI ERA RESO CONTO DELLA GRAVITÀ

Dre ha spiegato che all’epoca non si rese conto della gravità della situazione “a causa di ciò che stava accadendo nel mio cervello. Dovevano svegliarmi di ora in ora per due settimane per fare questi test… fondamentalmente test di lucidità, come toccare il mio naso, strofinare il tallone sul polpaccio, cose del genere…”.