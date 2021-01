Dr. Dre in ospedale per sospetto aneurisma rassicura i fan sui social

Il rapper, produttore discografico nonché vera e propria leggenda dell’hip hop Dr. Dre è stato ricoverato d'urgenza in ospedale il 5 gennaio per un sospetto aneurisma cerebrale ma dopo poche ore ha rassicurato i fan circa il suo stato di salute.



"Grazie alla mia famiglia, amici e fan per il loro interesse e per gli auguri di guarigione. Sto anfdando alla grande, sto ricevendo cure eccellenti", ha scritto sul suo profilo di Instagram.



“Uscirò presto dall'ospedale e tornerò di nuovo a casa”, ha aggiunto, sottolineando poi l'ottimo lavoro del team di medici del Cedars-Sinai medical center di Los Angeles presso cui è ricoverato.

“Un grande applauso a tutti gli eccezionali professionisti del Cedars” sono state le parole di Dr. Dre a corredo del post.



Lo scatto pubblicato non è di lui in ospedale: si tratta di una foto di repertorio che lo ritrae al lavoro, davanti all’enorme console dello studio di registrazione.