È morto MF Doom, il rapper aveva 49 anni

Il post della moglie Jasmine

Questo il post con cui la moglie di Dumile, Jasmine, ne ha annunciato il decesso:



“Per prima cosa voglio ringraziare tutti.



A Dumile

Il miglior marito, padre, insegnante, studente, socio in affari, amante e amico che potessi chiedere. Grazie per tutte le cose che hai mostrato, insegnato e dato a me, ai nostri figli e alla nostra famiglia. Grazie per avermi insegnato come perdonare gli esseri umani e dargli un’altra possibilità, oltre che per non essere così veloce nel giudicare e cancellare. Grazie per avermi mostrato come non aver paura di amare ed essere la persona migliore che potrei mai essere. Il mio mondo non sarà più lo stesso senza di te. Le parole non esprimeranno mai ciò che tu e Malachi significate per me, vi voglio bene entrambi e vi adoro, per sempre. Possano tutti continuare a benedire te, la nostra famiglia e il pianeta.

Tutto il mio amore,

Jasmine".