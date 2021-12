Dr. Dre e il divorzio da Nicole Young, per lei 100 milioni di dollari

Dr. Dre, il divorzio da record

approfondimento

Dr. Dre, Eminem e Snoop Dogg al Super Bowl 2022 Halftime Show

Dr. Dre, il cui vero nome è Andre Romelle Young, è stato sposato con Nicole Young per quasi 24 anni e insieme hanno avuto due figli: Truice, 24 anni, e Truly, 20. Secondo i termini dell'accordo, la donna riceverà immediatamente 50 milioni di dollari e gli altri 50 in un anno. Nicole Young lascerà al marito i suoi gioielli e quattro veicoli: una Rolls Royce, una Range Rover, una limousine Escalade e una motocicletta Spyder. La 51enne, inoltre, deve lasciare la villa sulla spiaggia di Malibu entro la fine del mese e in base all'accordo deve pagare le spese legali. Dre, 56 anni, ha un patrimonio che, secondo alcune fonti, si aggira intorno agli 820 milioni di dollari: il rapper manterrà le sue registrazioni master, i marchi e gli interessi in varie partnership. Manterrà anche tutte le azioni Apple, che includono i proventi della vendita di Beats by Dre, che è stata acquistata da Apple nel 2014 per 3 miliardi di dollari. Il musicista manterrà sei veicoli e sette proprietà, tra cui una casa a Malibu, due case a Calabasas e quattro proprietà nell'area di Los Angeles, tra cui una tenuta di Brentwood da 100 milioni di dollari. Rolling Stone ha riferito che Dre è "felice" del fatto che la sua ex moglie abbia ottenuto solo un quinto dei suoi beni. La donna firmò un accordo prematrimoniale prima delle nozze, nel 1996, che adesso ha rivelato di aver firmato sotto costrizione. Young ha chiesto il divorzio nel 2020, citando gli abusi che secondo lei hanno causato "sindrome da stress post-traumatico". “Mi ha puntato una pistola alla testa" in due occasioni e "mi ha dato un pugno in faccia in passato” ha dichiarato l'ex moglie del rapper, il quale ha negato le accuse.