Red Bull 64 Bars Live, parte da Corviale la rivoluzione pacifica Rap

Come guardare un telegiornale. Red Bull porta a Corviale, periferia sud-ovest di Roma, il mondo rap e la vita di tutti i giorni, quella fatta di sudore e fatica, di conti che non tornano, di insoddisfazione e rabbia verso la politica, di abiti che si acquistano ai saldi e di vacanze che ogni estate si fanno sempre più ridotte. Va in scena per tre ore, a ritmo più che sostenuto, in quello che è il suo format più potente, ovvero il Red Bull 64 Bars Live.

Sul palco si alternano i monumenti del genere, e cito per tutti Fabri Fibra e Danno (suo l’urlo più accalorato e dolente per una Palestina libera), e quelli che la credibilità se la stanno conquistando barra dopo barra, come la giovanissima artista svizzera Ele A (uscirà venerdì prossimo il suo album Pixel), che ha prima conquistato Neffa (non presente, parlo di una sessione di studio) e proprio tramite il musicista e produttore salernitano di Scafati è arrivata a Fabri Fibra, il quale, sull’immenso palco che Red Bull ha costruito in un’area dove di solito si gioca a rugby, l’ha voluta al suo fianco, nel finale, per rappare insieme su Luna Piena.

E proprio l’ultima parte del live, dedicata ai featuring, ha regalato un altro momento di rara intensità: Noyz Narcos e Danno, sì sempre lui, con i suoi 51 anni papà e padre di due generazioni di rapper, hanno decongelato il brano Karashò e lo hanno regalato al popolo del Red Bull 64 Bars Live.