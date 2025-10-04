Red Bull 64Bars Live, Roma trasforma la sua periferia in capitale Rap

Il meglio della scena rap e urban questa sera, sabato 4 ottobre, sarà protagonista a Corviale in una serata speciale. Per la prima volta ci sarà un ospite internazionale, il francese Lacrim. Ele A è l’unica artista donna in line-up. Fabri Fibra: «Non solo quello italiano, ma anche il rap mondiale si è imborghesito». Abbiamo incontrato alcuni artisti prima del live.

Red Bull cala il poker e si regala una nuova location. Dopo tre lunghe e luminose notti a Scampia, all'ombra delle Vele, per la sua quarta edizione il Red Bull 64Bars Live prende la residenza a Corviale, periferia sud-ovest dell'Urbe. Se è vero, come sostengono gli integralisti del genere, che il rap ha le sue radici nelle periferie, a sto giro siamo nelle radici più profonde.

Ele A è la prima a presentarsi per una chiacchierata ed è anche la sola artista femminile della serata: subito spegne ogni insinuazione dicendo che "la musica non è una questione di genere ma se è bella o no". Sedurrà Corviale con un freestyle molto rap che ci porterà nella realtà di oggi.

Per dare suggestioni sull'album che uscirà venerdì prossimo e si intitola Pixel, Eleonora si è affidata a Pinterest: "È stata una cosa molto spontanea, come social lo utilizzo molto, è una risorsa incredibile per la creatività, ha influenzato il mio lavoro soprattutto nell'ambito dell'arte visiva e non è ancora inquinato da commenti e like, insomma è una piattaforma rilassante".

Recentemente Ele A ha regalato ai suoi fan un live: "Non è scontato che la gente si presenti, per quanto l'evento sia gratuito, e dunque sono super contenta. Il live è la prova del nove: fare gli inediti e avere un buon feedback è importante".

La prima parte del tour parte dall'estero e il debutto è nella sua Svizzera, a Zurigo: "Anche quella di partire dall'estero è stata una scelta spontanea. Da svizzera sono abituata a fare concerti dove la gente non capisce nulla di quello che dico. Pure io da piccola non conoscevo l'inglese, ma molte canzoni mi piacevano seppur incomprensibili".