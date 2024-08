Cardi B è incinta, l'annuncio della terza gravidanza

La rapper Cardi B ha rivelato di essere in dolce attesa. L’artista statunitense ha condiviso due foto con il pancione sul suo profilo Instagram: “Con ogni fine arriva un nuovo inizio”. L’annuncio ha ottenuto milioni di like.

Terzo figlio in arrivo per Cardi B . A poco tempo di distanza dalla notizia della firma delle carte del divorzio da Offset, l’artista ha rivelato di essere in dolce attesa. La cantante di Bodak Yellow ha pubblicato due scatti sul profilo Instagram che conta più di 160.000.000 di follower.

Il post ha immediatamente fatto il giro dei social collezionando oltre cinque milioni di like in meno di ventiquattro ore.

Dall’affermazione con il brano Bodak Yellow alle grandi collaborazioni, nel corso degli anni Cardi B si è affermata come una delle principesse del rap. Tra i suoi brani più noti troviamo I Like It con Bad Bunny e J Balvin, WAP con Megan Thee Stallion e Rumors con Lizzo. Tra i riconoscimenti ottenuti spicca una statuetta ai Grammy Awards nella categoria Best Rap Album per Invasion of Privacy.