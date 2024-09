Enrico Bartolini e Roberta Morise si sono sposati, 3 giorni di festa

Lo chef e la showgirl, insieme dal luglio 2023, il 24 maggio sono diventati genitori del piccolo Gianmaria. Le loro nozze, celebrate da Alberto Matano, sono andate in scena il 31 agosto in uno splendido resort della Maremma

"Ti prometto che cercherò il tuo sguardo e il tuo bacio. Ti abbraccerò ogni notte e ogni giorno": queste le promesse fatte da Enrico Bartolini a Roberta Morise. Che, nelle sue di promesse, gli ha chiesto di non smettere mai di tenerla per mano. A rivelarlo è la stessa showgirl, postando la prima delle gallery fotografiche che - oggi - affollano il suo profilo Instagram.

Enrico, 44 anni, e Roberta, 38, si sono conosciuti nel luglio del 2023. A fine settembre hanno scoperto che sarebbero diventati genitori, a febbraio è arrivata la proposta di matrimonio, il 24 maggio è nato il piccolo Gianmaria. Così, il 31 agosto, sono convolati a nozze in un lussuoso resort toscano, nel mezzo di una tre giorni di festeggiamenti in famiglia e con gli amici.

Il matrimonio toscano di Roberta Morise ed Enrico Bartolini

I festeggiamenti per il matrimonio di Roberta Morise ed Enrico Bartolini sono cominciati il 30 agosto, con un welcome party. Il 31 si è tenuta la cerimonia vera e propria, l'1 settembre il brunch di saluto. Tutto è andato in scena all'Andana Resort di Castiglione della Pescaia, dove Bartolini ha il suo ristorante stellato Trattoria Toscana. Ad assisterli nei preparativi, la wedding planner Alessandra Grillo e l'event designer Vincenzo Dascanio.

Per il welcome party, gli sposi hanno organizzato una cena en-plen-air, con lanterne e fiori color ciclamino a colorare i tavoli. Roberta Morise, accompagnata da un chitarrista, ha dedicato A mano a mano di Riccardo Cocciante al futuro marito. Che, di rimando, le ha intonato Più bella cosa non c'è di Eros Ramazzotti.

Il giorno successivo è stata la volta delle nozze civili, dall'atmosfera bucolica, col giornalista e conduttore televisivo Alberto Matano per celebrante. Enrico e Roberta si sono scambiati le promesse sotto i pini e i cipressi, davanti a 150 invitati, con la sposa accompagnata all'altare dal nipote Giovanni. La cena è stata curata, ovviamente, dalla Trattoria Toscana dello chef, che ha preparato pietanze tipiche come la pappa al pomodoro, la carbonara di Pipero e le immancabili pizze gourmet.