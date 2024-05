È nato Gianmaria, figlio di Roberta Morise ed Enrico Bartolini

"Il 24 maggio è arrivato Gianmaria": così Roberta Morise ed Enrico Bartolini hanno annunciato d'essere diventati genitori. "I primi giorni sono stati tortuosi ma ora esplode dalla voglia di vivere. Lo portiamo a casa molto presto". I due, prossimi a convolare a nozze, hanno poi ringraziato i medici del Policlinico di Milano e l'ostetrica che li ha seguiti.

Roberta Morise ed Enrico Bartolini sono diventati genitori

Sebbene non siano entrati nei dettagli, Enrico Bartolini e Roberta Morise hanno lasciato intendere la difficoltà del parto. "Sei tu il mio eroe, la mia roccia ed il mio unico sostegno", ha scritto la showgirl nelle storie, postando un'immagine del compagno. "Passerà questa bufera. Lo meritiamo entrambi, lo merita il nostro elefantino". E ancora: "Noi stiamo ancora lottando, ma vinceremo noi".

Ma non è, la nascita di Gianmaria, l'unico motivo di gioia per Roberta ed Enrico. La coppia, che solo raramente si è mostrata in pubblico, dagli inizi della relazione, convolerà a nozze il 31 agosto prossimo. Intervistata da Gente, Morise ha anticipato che il matrimonio si terrà al tramonto, all'Andana (Toscana), con Alberto Matano per officiante e con un allestimento bucolico. Accanto a loro ci saranno le famiglie, gli amici più cari e - ovviamente - il piccolo Gianmaria.

Così, una storia cominciata per caso, culminerà in una cerimonia da favola. Tutto è nato quando la showgirl, a Dubai con le amiche, è andata nel ristorante dello chef. Lui però non c'era: solamente quando lei ha pubblicato le foto su Instagram, l'ha ringraziata. E l'ha poi invitata a cena. Dopo quel primo incontro, tutto è successo in fretta: l'ufficializzazione della relazione nell'agosto scorso, la scoperta della gravidanza. E, infine, la proposta di matrimonio. Soprendente e straordinaria.