"Non sono abituato a una personalità così, e devo dire che mi diverte da matti. Alimenta un coinvolgimento emotivo insolito, unico": con queste parole lo chef Enrico Bartolini ha confermato la sua relazione con Roberta Morise, showgirl e conduttrice televisiva, in passato legata a Carlo Conti.

L'incontro tra Roberta Morise ed Enrico Bartolini

Enrico Bartolini e Roberta Morise si sono conosciuti grazie ad amici comuni. L'iniziativa l'ha presa lei, volto noto del piccolo schermo, 37 anni e origini calabresi. Di quella personalità così esplosiva, lo chef 44enne si è subito innamorato. Tanto da sperare che, questa, sia davvero la volta buona. "Avere un riferimento nella società di oggi sembra impossibile, se lo trovi vuol dire tanto", ha detto. Chi lo conosce, non credeva si sarebbe innamorato di nuovo. Invece è successo, perché l'amore è magia, è sorpresa, è la rottura di schemi, programmi e di tutto quanto è razionale. "Negli anni ho capito che se ci si ferma al solito schema, se si cercano persone fatte sempre nello stesso modo per avere sempre lo stesso tipo di relazione in cui sei tu al comando, poi alla fine è inevitabile fare gli stessi errori. E distruggere tutto". Con Roberta, ha provato a invertire questo schema. E sembra stia funzionando.

Bartolini non ha escluso la possibilità di compiere errori. Ma sta lavorando perché quegli errori non siano gravi, e non facciano soffrire la persona che ama. Perché, lui che sul lavoro sembra non sbagliare mai, nella vita privata lo ha fatto. Per sua stessa ammissione. Ma dal passato ha imparato, grazie a un profondo lavoro introspettivo. E ha tratto insegnamenti che in questo amore intende praticare.