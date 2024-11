Margot Robbie è diventata mamma

Cinema

Buon compleanno Margot Robbie, i migliori film dell'attrice di Barbie

Lanciata da 'The Wolf of Wall Street' di Scorsese, l'attrice australiana, nata il 2 luglio 1990, si è poi conquistata critica e botteghino con film come 'Suicide Squad', 'Tonya', 'C'era una volta a Hollywood' e 'Bombshell'. Fino a diventare la protagonista della pellicola dei record diretta da Greta Gerwig e incentrata sulla bambola Mattel

Attrice e produttrice australiana, Margot Elise Robbie è nata a Dalby il 2 luglio 1990. Festeggia i 34 anni con alle spalle la partecipazione a film come The Wolf of Wall Street, Suicide Squad e C'era una volta a...Hollywood. Non solo, perchè ha già ricevuto due candidature all'Oscar per Tonya (2017) e Bombshell (2020), oltre che due candidature ai Golden Globe per gli stessi film (Foto: Webphoto)

Dopo alcuni ruoli in film minori, nel 2013 arriva la prima affermazione internazionale con la parte di Naomi Lapaglia, seconda moglie di Jordan Belfort (Leonardo di Caprio, in foto) in The Wolf of Wall Street, diretto da Martin Scorsese (Foto: Webphoto)