Marica Pellegrinelli su IG racconta il parto distocico della figlia

Le parole di Marica Pellegrini

“Ho avuto un parto indotto distocico. Non cesareo, ma di naturale non c’è stato nulla”, ha scritto Marica Pellegrinelli su Instagram. “Ariela pesava solo 2,3 kg per 47,5 cm, motivo per cui mi è stata indotta a 37+5. In realtà Raffaela era esattamente uguale, esami alla mano. Ma a 23 anni probabilmente ritennero fosse fisiologico (quale era), tanto che nacque indotta a 43 settimane solo di 3,1 Kg. A 36 anni l’ospedale non si prende la responsabilità di procedere a termine o oltre, peccato. Mi avevano paventato patologie, fortunatamente tutti gli screening sono negativi, era solo piccola ma estremamente sana”, ha sottolineato la modella. “Ci siamo capite”.

Per quanto riguarda la citata Raffaela, si tratta della figlia avuta mentre era sposata con il cantante Eros Ramazzotti (con lui ha avuto anche un figlio maschio, Gabrio Tullio).