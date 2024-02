“Sarò ancora mamma. Siamo molto felici”, ha affermato Pellegrinelli quando è stata paparazzata dal settimanale Diva e donna all’uscita dallo studio del ginecologo con il compagno. Non ha nascosto il pancino (che appare già rotondo). Per lei si tratta del terzo figlio, dopo Raffaela Maria e Gabrio Tullio avuti con Ramazzotti. La modella, 35 anni, fa coppia con il dj olandese William Djoko già da un po’. Questo è per loro il primo figlio insieme.

Il tumore all'ovaio preso in tempo grazie alla prevenzione



La modella ha raccontato di quando, l'estate scorsa, si è dovuta sottoporre a un intervento per un tumore preso in tempo all'ovaio destro.

“Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità”, ha scritto sul suo profilo di Instagram.

Il fiocco (non si sa ancora se rosa o azzurro) che arriverà prossimamente di sicuro è la notizia più bella che si possa avere dopo quella bruttissima ricevuta la scorsa estate (ma fortunatamente è andato tutto bene. Come Marica Pellegrinelli non manca mai di sottolineare, si è salvata grazie alla prevenzione).

Dopo l'intervento e il periodo necessario per il recupero post operazione, Pellegrinelli ha voluto esporsi per invitare alla prevenzione: “Quello che posso dirvi è di andare una volta in più dal medico e non una in meno, di ascoltare voi stessi e non chi sminuisce i vostri malesseri”, ha scritto su Instagram.

E ha aggiunto: “Sono felice e baciata dalla fortuna, voglio continuare a vedere il bicchiere non mezzo pieno ma pieno, straripante”.