Marica Pellegrinelli rompe il silenzio su Eros: "Ero sempre sola"

La modella 32enne rivela per la prima volta, dopo quasi due anni, i motivi della fine della sua storia con il cantante. Un matrimonio durato dieci anni durante i quali la coppia ha avuto due figli (Raffaela Maria, 9 anni, e Gabrio Tullio, 6). A causa dei tanti impegni dell’artista, l’ex moglie dichiara ora: “Ero sempre sola con i bambini”

La Pellegrinelli si è aperta dopo un lungo silenzio sulla questione e l’ha fatto in occasione dell’intervista rilasciata al settimanale F, su cui compare in copertina. Rivelando: “Ero sempre sola con i bambini”. Annunciando la sua intervista a F sul suo canale Instagram, ha scritto nella didascalia del post: “Per la prima volta mostro qualcosa di privato del mio carattere senza essere politicamente corretta”.

La modella 32enne ha svelato quali sono state le cause che hanno portato al naufragio del suo matrimonio decennale con il cantante, durante il quale la coppia ha avuto due figli (Raffaela Maria, 9 anni, e Gabrio Tullio, 6 anni).

“Quando ti innamori di un uomo che ha 25 anni più di te, e che vuole un figlio a tutti i costi, ti viene naturale cercare di farlo felice. Io a 21 anni non pensavo a diventare mamma. Avrei preferito arrivarci dopo laureata e realizzata professionalmente. Raffaela è stata cercata per amore. Mi dicevo: avrai tutto il tempo per seguire le tue ambizioni. Teatro e cinema. Ma è stata una scelta, non rimpiango nulla. E poi sono ancora giovane: dopo dieci anni di dedizione totale alla famiglia voglio pensare anche a me”, ha dichiarato Marica Pellegrinelli a F.

I motivi della fine del suo matrimonio con Eros Ramazzotti

Per la prima volta dopo quasi due anni, la Pellegrinelli non ha fatto mistero circa i motivi per cui il suo matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti, 57 anni, sarebbe naufragato.



“Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile. Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio”, ha rivelato a F.

Nonostante il matrimonio sia finito, pare non sia affatto terminata quell’unione tra i due che si basa sulla stima reciproca e anche sui sentimenti di amicizia e di affetto. Inoltre sono genitori assieme, un legame che in qualche modo non si dissolve mai nella vita, al di là delle separazioni e dei divorzi...



“Nella mia vita Eros avrà sempre rilevanza. Se però ti accorgi di non essere felice, devi trovare il coraggio di andare a cercartela la felicità. Io non l’ho ancora trovata”, prosegue la modella. “È stata l’esperienza più dolorosa che io abbia mai affrontato, e dalla sofferenza capisci quanto ha contato quella persona nella tua vita. Ora parliamo cento volte al giorno. Ci siamo lasciati alle spalle i dispiaceri: quando un matrimonio finisce è importante dare un valore al tempo passato insieme. All’inizio, a emozioni ancora fresche, lo fai per dovere. Ma il tempo cura le ferite. Oggi mi fa piacere vedere Eros. Ciascuno di noi merita di essere felice. Gli voglio bene, gli auguro il meglio. E lui a me”, queste le sue parole alla rivista settimanale.