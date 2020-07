Chi è Paul Ferrari, il nuovo amore di Marica Pellegrinelli

Marica Pellegrinelli (FOTO), ex moglie di Eros Ramazzotti e mamma di Raffaela Maria e Gabrio Tullio (avuti proprio dal cantante), pare aver ritrovato l’amore.

La modella è infatti stata avvistata in compagnia di Paul Ferrari, suo quasi coetaneo e compagno di shooting in passato.

Chi è Paul Ferrari

L’indiscrezione l’ha lanciata il settimanale Oggi: bergamasco, classe 1989, Paul Ferrari sarebbe il nuovo amore di Marica. Verità oppure no? A parlare sono le fotografie, che li ritraggono in atteggiamenti intimi e complici. Sorpresi a cena, i due sono apparsi molto vicini: si sono scambiati carezze e tenerezze, e i loro sguardi paiono parlare. A dire se sarà vero amore, o solo un flirt estivo, sarà ovviamente solo il tempo.

Ad essere certa è la bellezza di Paul Ferrari: fisico scolpito e occhi color del ghiaccio, Paul (che su Instagram è effettivamente seguito da Marica) gira per set fotografici di tutto il mondo. È protagonista degli shooting di brand d’abbigliamento e di biancheria intima, ma persino di marchi beauty: tra le ultime campagne che lo ritraggono troviamo quella per Wycon Cosmetics, in compagnia di Blanka Berki, e la campagna di Cisalfa Sport. Visto nel video di Sì (fragranza di Giorgio Armani) e di Acqua di Parma, Paul Ferrari è uno dei volti di punta di “Re Giorgio” ed è stato scelto negli ultimi tempi per molti editoriali. Pochissimo si sa della sua vita privata, se non che ha un labrador di nome Hugo e che vive a Milano. Da qui, parte per sfilare sulle passerelle di tutto il mondo: per Armani, per Stefano Ricci. Mentre il suo volto e il suo corpo campeggiano nei manifesti di Intimissimi.

Con Marica Pellegrinelli, Paul Ferrari ha realizzato una campagna sull’isola di Panarea subito dopo il lockdown: a commissionarla è stato Kampos, il nuovo marchio di beachwear ispirato al lusso e all’idea di riciclo.