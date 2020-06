Con un post a sorpresa su una pagina di fan, Christian De Sica ( FOTO ) e Massimo Boldi hanno annunciato il loro ritorno al cinema per Natale 2020 . I due attori tornano dunque a fare coppia dopo “Amici come prima”, pellicola uscita nel 2018 a 13 anni distanza dall’ultimo lavoro insieme. Le riprese del nuovo film inizieranno a fine luglio e nel post pubblicato, sembra autorizzato dagli stessi attori, si parla di un film che tutti stavano aspettando. La notizia è stata poi rilanciata dallo stesso Massimo Boldi sul suo profilo personale. Indizi che quindi lasciano immaginare un nuovo possibile capitolo a tema natalizio , format che ha decretato il successo della coppia e dei cinepanettoni. “ Amici come prima ”, ultimo film che ha visto protagonisti insieme Christian De Sica e Massimo Boldi, è stata la pellicola italiana più vista nella stagione 2018/2019 e il film più visto in assoluto nel giorno di Natale 2018. Dal primo leggendario Vacanze di Natale , i cosiddetti cinepanettoni sono diventati un must del periodo festivo e hanno visto come protagonisti assoluti la coppia Boldi-De Sica.

Il Natale di Christian De Sica

Tantissimi i commenti dei fan che hanno inondato il profilo di Massimo Boldi e il profilo dedicato alla coppia di attori. In tanti chiedono di riproporre nel cast anche alcuni personaggi che hanno segnato la storia dei cinepanettoni. C’è chi azzarda qualche titolo rifacendosi alle vecchie pellicole e chi invece immagina un film a tema quarantena per raccontare in maniera diversa il periodo storico vissuto da tutti. Nessuna indiscrezione è trapelata sul titolo, ma quel che è certo è che sarà un Natale all'insegna di Christian De Sica. Infatti l’attore dovrebbe essere protagonista di un altro film, questa volta con Alessandro Siani, in cui è chiamato a vestire i panni di Santa Claus. Christian De Sica ritorna quindi a scommettere sul Natale e si affida nuovamente anche al collega Massimo Boldi per cementare un’amicizia ritrovata dopo anni di silenzio. I due avevano congelato tutti i progetti per Natale 2019 sottolineando come in realtà non ci fosse stata nessuna rottura.

Boldi-De Sica, il ritorno dopo un anno di pausa

Dopo il grande successo di “Amici come prima”, Massimo Boldi aveva dichiarato: “Tutti si aspettavano un seguito, è vero, ma io e Christian non abbiamo litigato”. Tanti gli impegni per entrambi con Christian De Sica che a novembre scorso è stato regista e protagonista di "Sono Solo Fantasmi", il ghostbusters all'italiana. Inoltre a febbraio 2020 è uscito “La mia banda suona il pop”, film di Fausto Brizzi, tra gli ultimi ad uscire prima del lockdown. Decisamente meno intensa l’attività di Massimo Boldi che ha spesso utilizzato i social per dire la sua e commentare gli eventi degli ultimi mesi. Ora però è tutto pronto per tornare al lavoro e preparare quello che potrebbe essere il nuovo cinepanettone della coppia Boldi-De Sica.