"Sta succedendo qualcosa di spirituale proprio davanti a me", ha scritto Djeko su Instagram. "Avevi già il mio cuore e ora porti in grembo la nostra bambina! Non mi sarei mai aspettato di sentirmi così fortunato e benedetto nel creare una vita con te. Una nuova aggiunta alla nostra già meravigliosa e amorevole famiglia: Raffa e Gabrio saranno la sorella e il fratello più straordinari che una bambina possa mai desiderare, ne sono sicuro. Amo entrambi così tanto! Sei la donna/madre più bella, premurosa, intelligente, solidale e divertente su cui abbia mai avuto la grazia di posare gli occhi. Che il secondo nome della nostra bimba sarà Wilhelmina , come mia madre, è una continuazione della sua vita e, soprattutto, il regalo più bello".

" Aspettiamo una bambina, sono di 27 settimane ed è tutto molto bello”: queste le parole di Marica Pellegrinelli, che conferma così le voci che già da tempo si rincorrevano. Familiari e amici, per la verità, lo sapevano fin dal terzo mese. Il parto è previsto per il prossimo maggio .

Marica Pellegrinelli è nuovamente incinta , e non potrebbe essere più felice. Intervistata da Grazia in diretta Instagram, la modella ha parlato della gravidanza ma anche della sua storia finita con Eros Ramazzotti.

L'incontro con William

Padre camerunense, madre ucraina e olandese, William Djeko è nato e cresciuto nei Paesi Bassi. Lui e Marica Pellegrinelli si sono conosciuti ad un evento nel 2019: William suonava, Marica era ospite. Dopo quella sera si persero di vista fino a quando, nel 2021, si ritrovarono alla cena di compleanno di un'amica comune. Da quella sera non si lasciarono più. “Io e William siamo affini e coetanei, ci capiamo al volo, questo non si può spiegare", ha detto Marica. Che vede la terza maternità come un dono. "Io ero già felice con due figli, ma William me lo chiedeva sempre". Per lei, questa è la storia della vita. Per quanto abbia amato Eros. Perché ci si può allontanare, ma non si può negare l'amore che c'è stato. Tanto che ha scelto di presentargli subito William, prima ancora di farlo conoscere ai bambini.

Marica Pellegrinelli su Eros Ramazzotti

Nel corso dell'intervista a Grazia, Marica Pellegrinelli ha parlato anche di Eros Ramazzotti. Ha spiegato quanto è falso pensare che lo abbia sposato per soldi. Il cantante, quando l'ha conosciuta, era pieno di debiti. E lei ha scelto di andarsene quando era nel suo momento economico migliore, senza chiedergli nulla (il cantante paga solo il mantenimento dei figli). La casa che l'ex marito le ha regalato per i suoi trent'anni, durante la separazione lei gliel'ha restituita. Perché vivere in campagna era il sogno di Eros, e lei ha preferito che lo realizzasse insieme ai loro bambini. "Eros mi amava, ma non ha mai sostenuto le mie ambizioni", ha spiegato. "Ad un certo punto ho capito che non avevo potere. Non avevo costruito niente di mio a parte la mia bellissima famiglia”.