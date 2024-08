Dune: Prophecy, il nuovo teaser della serie su Sky a novembre

La serie HBO prequel di Dune arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a novembre. Nel cast Emily Watson

È uscito il nuovo teaser trailer di Dune: Prophecy, attesissima serie HBO in sei episodi, prequel di Dune, coprodotta con Legendary Television che sarà disponibile a novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Potete vedere il nuovo teaser trailer nel video in testa a questo articolo.

LA STORIA La serie si inserisce nell'universo narrativo di Dune, la serie di romanzi di Frank Herbert, recentemente adattata cinematograficamente da Denis Villeneuve con due film che hanno visto come protagonista Timothée Chalamet. Dune: Prophecy è ambientata 10.000 anni prima dei fatti narrati in Dune, e ha al suo centro le vicende di due sorelle Harkonnen mentre combattono le forze che minacciano il futuro dell'umanità e fondano la mitica setta che diventerà nota come Bene Gesserit. La serie è ispirata al romanzo Sisterhood of Dune, scritto da Brian Herbert e Kevin J. Anderson.

IL CAST Nel cast di Dune: Prophecy figurano Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Camilla Beeput, Jihae, Tabu, Charithra Chandran, Jessica Barden, Emma Canning e Yerin Ha.