Dune: Prophecy, il nuovo poster ufficiale della serie HBO

A tre settimane dalla messa in onda del primo episodio, HBO ha pubblicato il nuovo poster ufficiale di Dune: Prophecy, la serie HBO Original e Sky Exclusive che si inserisce nell'ampio universo di Dune creato dall'acclamato autore Frank Herbert. Co-prodotta con Legendary Television, la serie in sei episodi sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a partire dal 18 novembre. Potete vedere il poster in fondo a questo articolo.