Ultimi preparativi per la notte degli Oscar 2022. Come sempre, la statuetta più ambita è quella per il miglior film. LA 94. ma edizione degli Academy Awards vede in lizza per la vittoria finale queste 10 pellicole: Belfast, Coda- I segni del cuore, Don’t Look Up, Drive My Car, Dune, Una famiglia vincente – King Richard, La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, Licorice Pizza, Il potere del cane, West Side Story:

