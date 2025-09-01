Portobello, a Venezia la serie tv sull'arresto di Enzo Tortora

Portobello è la prima produzione originale italiana annunciata da Warner Bros. Discovery per la piattaforma streaming HBO Max. La serie è prodotta da OUR FILMS, società del gruppo Mediawan, e da KAVAC FILM, in coproduzione con ARTE France e in collaborazione con Rai Fiction e The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle.

I produttori sono Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Our Films e Simone Gattoni per Kavac Film. La durata della serie è di 120 minuti ed è interamente realizzata in lingua italiana. La produzione coinvolge Italia e Francia.