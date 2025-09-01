Portobello, a Venezia la serie tv sull'arresto di Enzo Tortora

Portobello, la serie di Bellocchio sull'arresto di Enzo Tortora in anteprima a VeneziaSerie TV Un frame della serie televisiva "Portobello", dal sito web della Mostra del Cinema di Venezia
Introduzione
La nuova serie televisiva Portobello, diretta da Marco Bellocchio, sarà presentata in anteprima fuori concorso all’82a Mostra del Cinema di Venezia oggi, lunedì 1° settembre.
Attesa per il 2026, la serie tv ripercorre uno dei casi di errore giudiziario più noti e controversi della storia italiana, concentrandosi sulla vicenda di Enzo Tortora, giornalista e conduttore televisivo amatissimo dal pubblico.
Bellocchio ricostruisce in maniera mirabile il caso Tortora all’82a Mostra del Cinema di Venezia, come vedremo di seguito.
Continuando a leggere l’articolo, scoprirete tutto quello che bisogna sapere su Portobello.
Quello che devi sapere
La parabola di Enzo Tortora
Prima di passare a parlare della serie televisiva Portobello di Bellocchio, non si può non parlare di ciò che sta dietro, ossia la figura a cui lo show è dedicato.
Negli anni Ottanta, Enzo Tortora era una delle figure più popolari della televisione italiana. Con il programma Portobello, raggiungeva ascolti straordinari: 28 milioni di spettatori in prima serata, tutti in attesa del momento in cui il concorrente sarebbe riuscito a far parlare il pappagallo, ospite simbolo della trasmissione.
Il successo di Tortora fu riconosciuto anche a livello istituzionale: l’allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, lo nominò Commendatore della Repubblica. Il conduttore era considerato il re della televisione degli anni Ottanta e il suo programma raccontava e confortava il Paese.
L’inizio della tragedia
Negli stessi anni, il terremoto in Irpinia del 1980 sconvolse gli equilibri già fragili della Nuova Camorra Organizzata. Giovanni Pandico, uomo di fiducia del boss Raffaele Cutolo e spettatore assiduo di Portobello dalla sua cella, decise di collaborare con la giustizia, indicando in modo inatteso Enzo Tortora come coinvolto in attività criminali.
Il 17 giugno 1983, i carabinieri si presentarono nella stanza d’albergo di Tortora per arrestarlo. Inizialmente il conduttore pensò a un errore, ma quello fu solo l’inizio di un’odissea che lo avrebbe trascinato dalla vetta del successo al baratro della gogna pubblica.
Il processo e l’assoluzione
Enzo Tortora fu accusato di reati gravissimi, tra cui associazione camorristica e traffico di droga. Le accuse si basavano principalmente sulle dichiarazioni dei pentiti Giovanni Pandico e Pasquale Barra, successivamente rivelatesi inattendibili.
Nel 1985, il conduttore fu condannato in primo grado a dieci anni di reclusione. Nonostante fosse stato eletto al Parlamento europeo, rinunciò all’immunità per affrontare il processo. Il 15 settembre 1986 la Corte d’Assise d’appello di Napoli lo assolse con formula piena, e la sentenza fu confermata dalla Corte di Cassazione nel 1987.
La vicenda sollevò un acceso dibattito sull’uso delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e contribuì all’introduzione della legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Pochi mesi dopo la conclusione definitiva del processo, Tortora morì nel 1988.
La serie televisiva di Marco Bellocchio
La serie televisiva Portobello è scritta da Marco Bellocchio insieme a Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore. Fabrizio Gifuni interpreta Enzo Tortora, affiancato da Lino Musella, Romana Maggiora Vergano, Barbora Bobulova, Carlotta Gamba e Alessandro Preziosi. Completano il cast Fausto Russo Alesi e Salvatore D’Onofrio.
La fotografia è firmata da Francesco Di Giacomo, la scenografia da Andrea Castorina, i costumi da Daria Calvelli, il montaggio da Francesca Calvelli e le musiche originali da Teho Teardo. Il suono è curato da Adriano Di Lorenzo, mentre gli effetti visivi sono realizzati da Chromatica.
Il cast completo
La serie Portobello può contare su un cast corale di grande spessore. Fabrizio Gifuni interpreta Enzo Tortora, affiancato da Lino Musella, Barbora Bobulova, Romana Maggiora Vergano, Davide Mancini, Federica Fracassi, Carlotta Gamba, Giada Fortini, Massimiliano Rossi, Pier Giorgio Bellocchio, Gianfranco Gallo, Alessandro Preziosi, Alessio Praticò, Francesco Russo, Gennaro Apicella e Luciano Giugliano.
Produzione e distribuzione
Portobello è la prima produzione originale italiana annunciata da Warner Bros. Discovery per la piattaforma streaming HBO Max. La serie è prodotta da OUR FILMS, società del gruppo Mediawan, e da KAVAC FILM, in coproduzione con ARTE France e in collaborazione con Rai Fiction e The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle.
I produttori sono Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Our Films e Simone Gattoni per Kavac Film. La durata della serie è di 120 minuti ed è interamente realizzata in lingua italiana. La produzione coinvolge Italia e Francia.
Le prime immagini e l’attesa
Nel giorno della ricorrenza dell’arresto di Enzo Tortora, il 17 giugno 2025 (l’arresto avvenne il 17 giugno del 1983), sono state diffuse le prime immagini ufficiali della serie tv Portobello.
La serie ricostruisce il momento drammatico in cui il conduttore, interpretato da Fabrizio Gifuni, compare in manette davanti a una caserma dei Carabinieri a Roma.
Con questa ricostruzione, Marco Bellocchio mira a riportare alla memoria una delle vicende giudiziarie più discusse della storia italiana, raccontando il tragico declino di un uomo innocente e il contesto sociale e politico che rese possibile un errore giudiziario di tale portata.