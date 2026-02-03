9/10 ©Ansa

Levante interpreta Maria, moglie di Gambera e madre dei suoi due figli. Al suo debutto come attrice, la cantante ha detto: "Soavi ha avuto la pazza idea di coinvolgermi in questo progetto così delicato. Maria è la parte emotiva di Lucio"- Perché, la miniserie, racconta non solo la cattura del boss ma anche ciò che succede alle famiglie della squadra guidata da Gambera.

