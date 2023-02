I fan de La Casa di Carta possono iniziare a scalpitare perché la serie spin-off incentrata sul personaggio di Berlino, interpretato dall’enigmatico e affascinante Pedro Alonso, sta prendendo forma ed è in arrivo su Netflix. Un brevissimo teaser trailer della nuova serie è stato pubblicato online incuriosendo il pubblico sulla nuova avventura di uno dei personaggi più amati del gruppo di ladri professionisti che nella serie originale La Casa di Carta mettono in atto un piano studiato nel dettaglio per rapinare la Zecca di Madrid.

Di cosa parla la serie spin-off Berlino?

approfondimento

Berlino, iniziano le riprese dello spin-off de La casa di Carta

Nel teaser ufficiale targato Netflix vediamo Berlino che sistema un plastico che, ipoteticamente, dovrebbe essere il luogo dove ha deciso di fare uno dei suoi colpi. Al centro del plastico prende una pietra preziosa rossa, e mentre la guarda intensamente con aria furba in sottofondo si sente il rumore di un paio di tacchi da donna. Quando li sente, Berlino si china a guardare una sagoma del plastico che rappresenta una donna e poi a tutto schermo appare la data di uscita della serie: Dicembre 2023. Netflix descrive la trama della serie con poche parole: “Una nuova rapina nella città dell’amore. Dal mondo di La casa di carta arriva Berlino, a dicembre su Netflix”. Dobbiamo ancora aspettare diversi mesi per gustare questo nuovo prodotto spagnolo per il piccolo schermo, ma intanto possiamo segnare in agenda il mese confermato per tuffarci a vedere i primi episodi.