Il cast di La casa di Carta a Roma: le foto con i fan a Ponte Milvio

Grande entusiasmo tra i fan italiani de La casa di carta per l'arrivo, a Roma, di tre membri del cast: Pedro Alonso, Enrique Arce e Belén Cuesta che interpretano rispettivamente Berlino, Arturito e Manila. I tre attori hanno partecipato alla festa che celebra l’uscita della seconda e ultima parte della quinta stagione, in programma dal 3 dicembre su Netflix e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Vediamo le foto