Dov'eravamo rimasti e cosa propone Alex Pina in questi primi cinque episodi, in vista del gran finale di dicembre

Il 3 settembre 2021 ha segnato il “via libera” per tutti gli appassionati de “La Casa di Carta”, indiscutibilmente uno dei grandi eventi seriali degli ultimi anni, a livello globale. La produzione spagnola ha conquistato spettatori in ogni dove e questo atto conclusivo sarà diviso in due parti.

I fan hanno potuto godere dei primi 5 episodi della quinta stagione, cui seguiranno altrettante puntate, il cui caricamento su Netflix avverrà il prossimo 3 dicembre 2021, con possibilità di apprezzare lo show anche su Sky Q e NOW, sfruttando l’app della piattaforma streaming.

Dove eravamo rimasti approfondimento La Casa di Carta 5: cos'è successo nelle stagioni precedenti Al termine della quarta stagione la banda si ritrova chiusa da ormai 100 ore all’interno della Banca di Spagna. Il Professore pare essere a corto di piani geniali per risolvere questo intrigo, essendo stato scoperto nel proprio nascondiglio dall’ispettrice Alicia Serra. È in trappola, così come il resto della banda. La donna è pronta a riprendersi la sua vita con quest’arresto, dopo essere sparita a lungo dopo il mandato emesso nei suoi confronti. Il tutto per aver ammesso la tortura ai danni di Rio, rapito e tenuto a lungo prigioniero. In questa situazione folle è Lisbona a prendere le redini della rapina. Un cambio di vita radicale per lei, considerando come nella prima stagione il suo ruolo era quello di ispettrice posta sulle orme della banda. Oggi è invece parte della stessa e compagna del Professore.

La Casa di Carta 5, prima parte approfondimento La Casa di Carta 5, trama e cosa sapere sulla prima parte della finale I primi cinque episodi della quinta stagione de “La Casa di Carta” offrono agli spettatori una vera e propria esplosione adrenalinica. Per quanto il tempo sia ormai quasi scaduto, con la grande conclusione dello show spagnolo attesa per dicembre, Alex Pina pare ritenere gli ultimi cinque appuntamenti possano bastare per esplicare la parte restante della trama. Questa, infatti, trova relativamente poco spazio per il momento. Maggior rilevanza viene data all’enorme consumo di proiettili, che da sempre caratterizza la serie. “La Casa di Carta” continua ad accelerare e propone al proprio pubblico esattamente ciò che chiede. Non è tempo di rallentare e chiudere tutti i cerchi ancora aperti. Se questo viaggio deve concludersi, che ciò accada con il botto.