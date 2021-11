La Casa di Carta 5, parte 2: il trailer della stagione finale

La rapina del secolo giunge al termine. Milioni di spettatori sono pronti a conoscere il destino del gruppo di criminali dello show di Álex Pina: nella resa dei conti tutto può succedere Condividi

Mancano cinque puntate per la conclusione de “La Casa di Carta”, la cui ultima stagione è stata divisa in due parti. Ad un mese dalla messa in onda della prima parte della stagione, Netflix ha reso disponibile il trailer ufficiale del Volume 2 della stagione con le immagini in anteprima degli ultimi episodi, in streaming dal prossimo 3 dicembre. Le puntate saranno visibili anche via Sky Q e su Now tramite la app Smart Stick.



Le anticipazioni nel trailer approfondimento La Casa di Carta 5, cast e personaggi della nuova stagione. FOTO Atmosfere epiche e musica evocativa per il tanto atteso finale de “La Casa di Carta”, serie che giunge al termine questo dicembre, con le ultime cinque puntate in streaming su Netflix il prossimo 3 dicembre. Le immagini del trailer svelano qualche dettaglio in più del destino della banda di rapinatori capitanati dal Professore, interpretato dall'attore Alvaro Morte. Le cose sembrano non mettersi bene per il gruppo di criminali, messi alle corde da coloro che gli danno la caccia. Nel tentativo di salvare la pelle e mantenere in piedi i sottili equilibri che tengono insieme la banda, le battute finali della rapina del secolo, saranno caratterizzate da colpi di scena e risvolti inediti, certamente all'altezza dei ritmi dello show che ha rubato l'attenzione degli spettatori negli ultimi quattro anni. Nell'ora più buia, il Professore commette un grande errore. Già scosso dalla perdita di Tokyo, il personaggio interpretato da Úrsula Corberó, tra i più in vista della serie, il gruppo deve escogitare un piano ancora più audace dei precedenti. Nei prossimi episodi, inoltre, scopriremo anche cosa deciderà di fare Alicia Sierra: si unirà alla banda o la tradirà?