La Casa di Carta 5, cast e personaggi della nuova stagione. FOTO

La casa di carta chiude i battenti con gli ultimi dieci episodi, con cui verranno salutati definitivamente i tantissimi fan in tutto il mondo. La quinta e ultima stagione sarà suddivisa in due parti: i primi 5 episodi sono disponibili su Netflix da oggi, 3 settembre, visibili anche su Sky Q e NOW, mentre i restanti 5 arriveranno il 3 dicembre. Andiamo a scoprire intanto il cast della quinta stagione, tra conferme e new entry