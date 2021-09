La Casa di Carta 5, dove eravamo rimasti

La casa di carta 5, il trailer dell'ultima stagione

Attenzione spoiler. I componenti rimasti del gruppo si riuniscono nuovamente quando Rio viene catturato dalla polizia, e decidono di aiutarlo organizzando un altro colpo: rubare l'oro della Banca di Spagna. Intanto il Professore e Lisbona (il nuovo nome in codice dell'ex ispettrice Murillo, ora compagna del Professore), contrattano da un camper ipertecnologico la liberazione di 40 ostaggi in cambio di Rio, negoziando con la spietata ispettrice della Polizia Alicia Sierra. La contrattazione va a buon fine e lo scambio viene fatto con successo. Le cose si complicano quando il Professore e Lisbona si accorgono di essere seguiti da un drone, poiché alcuni contadini, che li avevano aiutati a fare uscire dal fango il camper, li avevano denunciati alla Guardia Civil. Lisbona viene scoperta dalla Polizia. Suárez, il capo delle pattuglie, su ordine della Sierra, fa finta di uccidere Lisbona, per far credere al Professore che sia morta. Quando però scopre che non è così, riesce con un ingegnoso stratagemma a liberarla e a farla entrare insieme alla banda nella Banca di Spagna. All'interno della banca la situazione si è complicata: Gandia, il capo delle guardie del corpo del Governatore della Banca di Spagna, si ribella ai rapinatori e uccide Nairobi. Nel mentre il Professore fa tappezzare la città di manifesti e rende pubblico un video in cui Río racconta di come è stato torturato in Algeria destando scalpore nell'opinione pubblica. Alicia Sierra deve dimettersi, ma ha tutta l'intenzione di vendicarsi del Professore...