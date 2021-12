Berlino, Netflix annuncia lo spin-off de La Casa di Carta

Pedro Alonso è pronto a tornare sul set de La Casa di Carta e non per un flashback. Annunciato uno spin-off dedicato a Berlino, in arrivo nel corso del 2023

Questo arriverà sulla piattaforma nel corso del 2023 e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick . Si tratta di una serie totalmente dedicata a Berlino, uno dei personaggi più amati e odiati dello show. L’ipotesi di un nuovo show circolava ormai da tempo sul web. Uno spin-off che potesse cavalcare l’onda lunga del successo della serie. In tanti pensavano a uno sguardo verso il futuro, invece la serie farà un passo indietro, andando a svelare dettagli sconosciuti sul percorso di Berlino, interpretato da Pedro Alonso .

La Casa di Carta, spin-off su Berlino

Tutto è stato rivelato nel corso de La Casa de Papel: El Legado, evento celebrativo tenutosi a Madrid, mandato in streaming in tutto il mondo. L’affascinante ladro tornerà sul piccolo schermo. Una scelta corretta, considerando come i fan da tempo esprimevano la volontà di rivederlo, magari in un racconto tutto suo.

Venerdì 3 dicembre sarà caricata la seconda parte della quinta stagione de La Casa di Carta, che vedrà finalmente concludersi le avventure del gruppo di ladri guidati dal Professore. Sappiamo bene come Berlino abbia perso la vita nel corso della serie. Per questo motivo lo spin-off sarà ovviamente ambientato nel passato.

Un prequel incentrato sulla vita del fratello maggiore del Professore, prima che venisse studiata la rapina alla Zecca di Stato. Non è da escludere la presenza di Rafael, interpretato da Patrick Criado, ovvero il figlio di Berlino, che abbiamo avuto modo di conoscere nei primi episodi dell’ultima stagione. Per il momento vige l’assoluto riserbo sullo show. C’è anche chi ipotizza che il personaggio non sia in realtà morto. Potrebbe essere il grande colpo di scena degli ultimi episodi? C’è da aspettarsi di tutto dalla serie spagnola, che potrebbe proporre uno spin-off sequel e non prequel, in fin dei conti.